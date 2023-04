Fenerbahçe'de puan kaybına tahammül kalmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 29. haftada Ankaragücü karşısında zor bir karşılaşmaya çıkacak.



Fenerbahçe açısından zirve yarışında çıkılan her 90 dakika adeta bir final gibi olacak. En ufak bir beraberliğe bile tahammülü olmayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında her maçını kazanmak zorunda. Elbette lider Galatasaray'ın her maçı da önemli durumda. Ancak Fenerbahçe sadece lideri takip etmiyor aynı zamanda ikincilik koltuğunu da korumaya çalışıyor. Zira Beşiktaş'la puan farkı yakın olan ve ikili averajı da siyah-beyazlılara kaptıran Jorge Jesus'un öğrencileri ligdeki tüm maçlarında 3 puandan başkasını düşünemiyor.



JESUS'UN GELECEĞİNİ DE ETKİLEYECEK



Lig maçlarındaki kayıplar sadece takımın zirve yarışını değil, teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğini de etkileyecek. Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek fakat alınacak olumsuz sonuçlarda Portekizli hocanın geleceğiyle ilgili kararı daha erken verilebilir.





