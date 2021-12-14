Fenerbahçe'de planlar tutmadı!

Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada zirve ile arasındaki puan farkını 9'a düşürmek için Gaziantep karşısına çıktı. Fakat Fenerbahçe'de planlar tutmadı. Sarı-Lacivertliler, eski hocası Erol Bulut'un takımına boyun eğerken, çok önemli bir fırsatı da değerlendirememiş oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de planlar tutmadı!
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14 Aralık 2021 08:55
Ligde zirvede tek başına yer alan Trabzonspor , bu hafta Antalyaspor karşısında sahadan mağlup ayrıldı. Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe için dün oynanan Gaziantep FK mücadelesinin önemi de bir hayli arttı. Sarı-Lacivertliler, zirve ile arasındaki puan farkını 9'a düşürmek için sahaya çıktı. Ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın planı tutmadı. Sarı-Lacivertliler, eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Antep'e 3-2 mağlup oldu. Hâl böyle olunca Kanarya'nın zirveye yaklaşma hayalleri de suya düştü.

8 haftada 16 puan kayıp

Lige çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son haftalarda ise adeta çöküşe geçti. Şampiyonluk hayalleri kuran Sarı-Lacivertliler, üst üste çok kritik puan kayıpları yaşadı. Kanarya, söz konusu periyotta tam 8 maça çıktı. Ancak Vitor Pereira'nın ekibi, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Yani Fenerbahçe, 8 hafta içerisinde tam 16 puan kaybetti. 


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