Fenerbahçe'de planlar tutmadı!

Ligde zirvede tek başına yer alan Trabzonspor , bu hafta Antalyaspor karşısında sahadan mağlup ayrıldı. Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe için dün oynanan Gaziantep FK mücadelesinin önemi de bir hayli arttı. Sarı-Lacivertliler, zirve ile arasındaki puan farkını 9'a düşürmek için sahaya çıktı. Ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın planı tutmadı. Sarı-Lacivertliler, eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Antep'e 3-2 mağlup oldu. Hâl böyle olunca Kanarya'nın zirveye yaklaşma hayalleri de suya düştü.



8 haftada 16 puan kayıp



Lige çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son haftalarda ise adeta çöküşe geçti. Şampiyonluk hayalleri kuran Sarı-Lacivertliler, üst üste çok kritik puan kayıpları yaşadı. Kanarya, söz konusu periyotta tam 8 maça çıktı. Ancak Vitor Pereira'nın ekibi, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Yani Fenerbahçe, 8 hafta içerisinde tam 16 puan kaybetti.



