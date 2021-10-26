Fenerbahçe'de planlama sorunu

Geçen sezon Sivas mağlubiyetiyle şampiyonluğu kaçıran F.Bahçe, yeni sezon transfer dönemine Başkan Ali Koç'un "Kadromuz yüzde 70-80 hazır. Küçük dokunuşlarla yola devam edeceğiz" sözleriyle girmişti.



Ancak sarı-lacivertliler özellikle hücum bölgesinde istikrarı yakalayamadı. F.Bahçe, bu sezon 15 resmi maçın sadece üçünde aynı hücum üçlüsüyle (Mesut-Rossi- Valencia) sahadaydı. Kalan 12 resmi maçta ise birbirinden farklı üçlüler gol aradı.



3 golcü geldi, Valencia yine 1 numara



F.Bahçe, yetersiz görünen Valencia'nın yerine santrfor almak için yoğun çaba harcadı. Ancak Serdar Dursun, Rossi ve Berisha gibi yeni transferlerin bulunduğu santrfor rotasyonunda Valencia yine 1 numaralı forvet olarak yoluna devam etti.





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