Fenerbahçe'de Perisic ısrarı

Fenerbahçe, Tottenham'dan Ivan Perisic'in transferi için şartları zorluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Perisic ısrarı
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09 Temmuz 2023 11:09
Kanat takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Wilfried Zaha'yı bitme aşamasına getirse de yine de aynı bölge için çalışmalarını sürdürüyor.

Listedeki isimlerden Ivan Perisic için de çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin Hırvat futbolcuda şartları zorladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Hırvat yıldızın sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasını ve yeni bir maceraya atılmak istemesini transferde avantaj olarak kullanmak istiyor.

34 yaşındaki futbolcunun adı daha önce de Hajduk Split ile anılmıştı.

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