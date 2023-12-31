Fenerbahçe'de Peres için ''Kulüp bulun'' talimatı

Sezonun ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Luan Peres ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Peres için ''Kulüp bulun'' talimatı
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31 Aralık 2023 12:21
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi öncesi operasyonlar sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

LUAN PERES YOLCU

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres takımda istenmiyor.

'KULÜP BUL' TALİMATI

Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeriyle görüştü ve 'kulüp bul' talimatı verdi. Ancak sakatlandığı için ameliyat olan ve geri dönüşü bilinmeyen Peres'e talip de yok.

SEZON PERFORMANSI

Uzun süredir sakat olan Brezilyalı futbolcu, bu sezon çıktığı 3 maçta 270 dakika süre aldı. Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 

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