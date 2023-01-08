Fenerbahçe'de Peres 16 maç sonra kadroda!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, 16 maç sonra kadroya alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Peres 16 maç sonra kadroda!
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08 Ocak 2023 19:55
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, 16 maç sonra kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

Fenerbahçe ile Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 11 maç kaçıran Peres, yaklaşık 4 ay sonra formasına kavuştu.

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