Fenerbahçe'de Pereira gitti, sistem değişti, beklenen olmadı

Fenerbahçe'de futbol takımı adeta iflas etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon tek hedef olarak kalan Ziraat Türkiye Kupası'na da Kadıköy'de havlu attı. Hem de yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynayan Kayserispor'a karşı maç kaybedildi. Özellikle Vitor Pereira'nın ayrıldığı 20 Aralık 2021'den bugüne kadar gelen 1.5 aylık süreç akıllara geldi. Zira Fenerbahçe Pereira'nın ardından sadece 2 galibiyet alabildi, 9 kişilik Karagümrük'ü yenemedi ve son olarak 10 kişilik Kayserispor'a evinde elendi.



Benzer süreçler yaşanıyor



Aslında bu durum Ali Koç döneminde çok sık tekrar etti. İlk göreve gelindiğinde Aykut Kocaman gitti, takımın başına geçen Cocu ile kulüp ligde 17. sıraya kadar geriledi. Ersun Yanal'ın ardından 100 gün hocasız geçildi, takım önce ligde 7. sıraya kadar indi, sonra kupadan da elendi. Şimdi benzer bir süreç Vitor Pereira'nın sonrasında yaşanıyor. Portekizli hoca gittiğinde takım zaten 5. sıradaydı, şu anda ise 6. sırada bulunuyor ve lider Trabzonspor'la puan farkı 20'ye çıktı.



Forvetlere tepki



Sarı-lacivertlilerde takımın mevcut forvetlerine tepki artıyor. Berisha'nın Kayserispor maçındaki görüntüsü sabırları taşırdı. Serdar Dursun'un da etki yaratmaması umutsuzluğu artırdı.



Valencia'nın da eski görüntüsünden uzak olması keyifleri daha da kaçırıyor. Şu anda ligde havlu atan, kupadan da elenen sarı-lacivertlilerde tek hedef UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag karşılaşması olsa da camiada umutsuz bir bekleyiş var.



4'lü sistem işe yaramadı



Vitor Pereira döneminde başkan Ali Koç da başta olmak üzere camiada 3'lü sistem eleştirisi vardı. Ancak Pereira gittikten sonra takım tam anlamıyla 4'lü sisteme geçti. Buna karşın herkesin istediği 4'lü sistem başarılı sonuçları getirmedi. Bu düzende sarı-lacivertliler sadece 2 kez kazanırken, kupada havlu attı, ligde zirveye uzak kaldı.





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