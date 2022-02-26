Fenerbahçe'de Pereira gitti, dertler bitmedi!

Teknik direktör Vitor Pereira ile 20 Aralık 2021'de yollarını ayıran Fenerbahçe, 70 gündür ne belirsizlikleri bitirebildi ne de başarıya ulaşabildi.



Pereira ayrılmadan önce matematiksel olarak 3 kulvarda da devam eden sarı-lacivertliler, bir bir hedeflerinden koptu. Portekizli teknik adam ise bu süreçte önce Everton'la imza aşamasına geldi ardından Flamengo ile görüştü, son olarak da Corinthians'ın başına geçti.



Fenerbahçe'de İsmail Kartal geçici olarak takımın başına geçse de halen daha yeni sezonun esas hocası açıklanmadı. Bu esnada lig, kupa ve Avrupa'da arka arkaya takım havlu attı.





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