Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak lider Fenerbahçe, hazırlıklarına start verdi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda neler yaşandığını ve merak edilenleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
FENERBAHÇE'DE PENDİKSPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda neler yaşandığını ve merak edilenleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
FENERBAHÇE'DE PENDİKSPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI