29 Ekim

Fenerbahçe'de Pendikspor hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak lider Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe'de Pendikspor hazırlıkları başladı
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27 Ekim 2023 16:19
Son güncelleme 27 Ekim 2023 16:25
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak lider Fenerbahçe, hazırlıklarına start verdi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda neler yaşandığını ve merak edilenleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE PENDİKSPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI
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