Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 32. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçeli futbolcular ceza sahası içerisinde Telles'in elle oynadığı yönünde itirzda bulundu ve penaltı bekledi. Ancak hakem karşılaşmayı sürdürdü.
Fenerbahçeli futbolcular, devam kararına itirazda bulundu.
Karşılaşmanın 32. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçeli futbolcular ceza sahası içerisinde Telles'in elle oynadığı yönünde itirzda bulundu ve penaltı bekledi. Ancak hakem karşılaşmayı sürdürdü.
Fenerbahçeli futbolcular, devam kararına itirazda bulundu.
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