Fenerbahçe'de penaltı beklentisi

Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesinde penaltı bekledi ancak hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de penaltı beklentisi
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22 Ekim 2022 20:43
Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesinde bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmanın 34. dakikasında sol kanatta topla buluşan Lincoln'un ortasında top savunmada Ömer Ali'den sekti.

Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler, penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

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