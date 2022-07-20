Fenerbahçe'de penaltı beklentisi

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Ferdi'nin sol kanattan ortasında, Enner Valencia ceza sahasında topla buluşmak üzereyken Denys Popov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda bir penaltı bekledi ancak oyun devam etti.
Enner Valencia, pozisyon sonrasında kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Ferdi'nin sol kanattan ortasında, Enner Valencia ceza sahasında topla buluşmak üzereyken Denys Popov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda bir penaltı bekledi ancak oyun devam etti.
Enner Valencia, pozisyon sonrasında kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
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