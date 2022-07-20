Fenerbahçe'de penaltı beklentisi

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de penaltı beklentisi
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20 Temmuz 2022 21:24
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Ferdi'nin sol kanattan ortasında, Enner Valencia ceza sahasında topla buluşmak üzereyken Denys Popov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda bir penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Enner Valencia, pozisyon sonrasında kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

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