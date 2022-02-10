Fenerbahçe'de Pelkas yokları oynuyor

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, bu sezon beklenenin çok uzağında kaldı.

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Fenerbahçe'de Pelkas yokları oynuyor
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10 Şubat 2022 08:00
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, sezon başında yaşadığı omuz sakatlığından sonra bir türlü performansında eskiye dönemedi.

Dimitris Pelkas, geçen sezon 10 gol, 8 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. Yunan oyuncu bu sezon ise büyük hayal kırıklığı yarattı.

Lig başlamadan hemen önce omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir türlü form tutamayan Pelkas, Kayseri karşısında da vasatı aşamadı. 28 yaşındaki yıldız, 22 resmi maçta sadece 1 kez ağları sarsabildi.

 

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