Dimitrios Pelkas, geçen sezon transfer olduğu Fenerbahçe 'de performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Yunan oyuncuya yaz transfer döneminde birçok teklif gelmesine rağmen yönetim bunları geri çevirmişti. Pelkas'ın bu sezon da takımın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyordu.



Ancak Vitor Pereira ile yıldızı bir türlü barışmadı. 28 yaşındaki oyuncu, bir türlü form tutamadı, 11. haftada Konya deplasmanında 41. dakikada oyundan çıkarılmasıyla adeta dibe vurdu. İsmail Kartal, tam anlamıyla Dimitris Pelkas'a da ilaç oldu. Tecrübeli teknik adam, Pelkas'ı 'kulübedeki silah'a dönüştürdü.



Yunan yıldız son 6 lig maçında sonradan oyuna girdi, Giresun deplasmanı ve son Konyaspor mücadelesinde galibiyeti getiren golleri kaydetti. Pelkas ayrıca 5-2 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasında da ağları sarsmayı bildi. Adeta yeniden hayata dönen başarılı oyuncu, geçen sezon olduğu gibi yine takımının en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.



