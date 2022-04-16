Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmada Dimitris Pelkas sakatlandı.



Yunan futbolcu, sakatlık sonrası bir süre kendisini denemesine rağmen, oyuna devam edemedi. Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.



Fenerbahçe'de Pelkas yerine ise 31. dakikada Attila Szalai oyuna dahil oldu.





İLGİLİ VİDEO