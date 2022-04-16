Fenerbahçe'de Pelkas sakatlandı

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Göztepe maçında sakatlandı. Yunan oyuncu, sakatlık sonrası gözyaşlarıyla kenara geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Pelkas sakatlandı
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16 Nisan 2022 21:07
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmada Dimitris Pelkas sakatlandı.

Yunan futbolcu, sakatlık sonrası bir süre kendisini denemesine rağmen, oyuna devam edemedi. Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe'de Pelkas yerine ise 31. dakikada Attila Szalai oyuna dahil oldu.

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