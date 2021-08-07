Fenerbahçe'de Pelkas planı: 15 milyon euro

Fenerbahçe'de Yunan yıldız Dimitris Pelkas'ın piyasa değeri gün geçtikçe artıyor.
Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğeni toplayan 27 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi olmasa da sözlü birçok teklif geldi.
Yönetim de tecrübeli hücum oyuncu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacağını ifade etti. Bu rakamın altında herhangi bir ücrete masaya oturulmayacağı aktarıldı.
Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğeni toplayan 27 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi olmasa da sözlü birçok teklif geldi.
Yönetim de tecrübeli hücum oyuncu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacağını ifade etti. Bu rakamın altında herhangi bir ücrete masaya oturulmayacağı aktarıldı.