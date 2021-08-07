Fenerbahçe'de Pelkas planı: 15 milyon euro

Fenerbahçe'de Yunan yıldız Dimitris Pelkas'ın piyasa değeri gün geçtikçe artıyor.



Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğeni toplayan 27 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi olmasa da sözlü birçok teklif geldi.



Yönetim de tecrübeli hücum oyuncu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacağını ifade etti. Bu rakamın altında herhangi bir ücrete masaya oturulmayacağı aktarıldı.







