Fenerbahçe'de Pelkas klasını konuşturdu!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde yedek kulübesine mahkum olan ancak Portekizli hocanın ayrılmasından sonra daha fazla forma şansı bulan Dimitrios Pelkas, Giresunspor maçının ikinci yarısında sahaya girdi ve golünü attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Pelkas klasını konuşturdu!
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13 Şubat 2022 11:52
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Vitor Pereira döneminde yedek kulübesine mahkum olan ancak Portekizli hocanın ayrılmasından sonra daha fazla forma şansı bulan Dimitrios Pelkas, Giresunspor karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya girdi ve klasını konuşturdu.

53. dakikada Valencia'nın pasında kendi yarı sahasından topu alıp tek başına rakip kaleye doğru süren Pelkas, ceza sahasına girerek şık bir vuruşma takımına galibiyeti getirdi. Yunan yıldız, bundan önceki son lig golünü ise 26Aralık 2021'de Kadıköy'de 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında ağlarla buluşturmuştu.  

 

 

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