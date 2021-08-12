Fenerbahçe'de Pelkas'ın omzu çıktı, Valencia sakatlandı

Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığını ve oyuncunun tedavisine başlandığı duyurdu. Öte yandan Valencia da idmana çıkmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Pelkas'ın omzu çıktı, Valencia sakatlandı
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12 Ağustos 2021 11:11
Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

ENNER VALENCIA İDMANA ÇIKMADI

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın omzunun çıkmasının ardından bir sakatlık daha yaşandı.

Sarı-lacivertli takımada, adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia antrenmana çıkmadı.

Ekvadorlu futbolcunun, Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.


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