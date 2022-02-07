Fenerbahçe'de Pelkas ile ipler kopuyor

Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezon taraftarın sevgilisi olan Dimitris Pelkas, Başakşehir maçında oyundan çıkarken yuhalanmıştı.
30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Yunan futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.
Bu sezon sarı-lacivertlilerde 21 maça çıkan Pelkas, 1 kez fileleri havalandırabildi.
30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Yunan futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.
Bu sezon sarı-lacivertlilerde 21 maça çıkan Pelkas, 1 kez fileleri havalandırabildi.