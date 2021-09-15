Fenerbahçe'de Pelkas, Frankfurt maçıyla dönüyor

Birbiri ardına yaşanan sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşayan Fenerbahçe 'ye Dimitrios Pelkas'tan güzel haber geldi...Sezon öncesi antrenmanda sağ omzu çıkan ve takımının yaptığı 6 resmi maçta da oynayama yan Yunan yıldızın forma hasreti nihayet bitiyor. 33 gündür sahalardan uzak olan Pelkas, görev verildiği takdirde yarın Ülker Stadı'nda oynanacak Eintracht Frankfurt ile yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyebilecek.Yunan oyuncunun dönüşü, son dönemde birbiri ardına gelen sakatlıklar yüzünden kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Vitor Pereira'nın elini önemli ölçüde rahatlatacak. Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 7 gol, 8 asist üreten Pelkas, berabere giden Göztepe , Aytemiz Alanya, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında attığı gollerle takımına galibiyeti getirip direkt 8 puan kazandırmıştı.Sezona iyi başlayan futbolculardan Marcel Tisserand'ın sakatlanması, Fenerbahçe'de sağ stoper problemi oluşmasına neden oldu. Tisserand'ın yanı sıra Nazım'ın da sakat olması sebebiyle, Eintracht Frankfurt karşısında defans üçlüsünün Serdar Aziz - Szalai - Kim'den oluşması bekleniyor. Serdar Aziz sağlık sorunları nedeniyle oynayamazsa Szalai ve Kim'in yanında Luiz Gustova görev yapacak.F.Bahçe'de geçen sezon skora en çok katkı yapan oyuncular arasında yer alan Pelkas'ın Frankfurt maçının ikinci yarısında oynaması bekleniyor.