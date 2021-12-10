Fenerbahçe'de pazartesi çifte heyecan

UEFA Avrupa Ligi defterini Olympiakos deplasmanında aldığı son dakika yenilgisiyle kapatan Fenerbahçe, grubu 3. bitirmeyi garantileyip Konferans Ligi biletini almıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni kulvardaki rakibi 13 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de çekilecek kura ile belli olacak.



Aynı gün saat 20.30'da Süper Lig'de Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak Kanarya, önce rakibini öğrenecek ardından zirve yarışı için kritik ve zorlu maça çıkacak. Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki 8 grubun ikincilerinden biriyle eşleşecek. Play-off maçları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ:

Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çek Cum.)

PAOK (Yunanistan)

Karabağ (Azerbaycan)

Tottenham/Vitesse





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