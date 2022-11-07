Fenerbahçe'de parola; Kazan-Heves kır

Galatasaray-Beşiktaş derbisini stattan takip eden ve notlar tutan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus önceki gün yapılan antrenman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.



Futbolcularını rehavet konusunda uyaran Portekizli teknik adam, "Sivasspor ligin en dirençli ve fizik kapasitesi üst düzeyde olan takımlardan biri. Eğer biz hata yaparsak rakiplerimizin ensemizde olduğunu bilin. Herkes bizi şampiyon ilan ediyor ama rakiplerimiz öyle düşünmüyor. Bizim çelme yememizi bekliyor. O yüzden işi sıkı tutup her maçı final maçı gibi oynamalıyız. Biz ne kadar çok kazanırsak rakiplerimizin de direnci o kadar düşer. En önemli maç bir sonraki maçımızdır. Şimdi sadece Sivas maçına odaklanalım ve taraftarımızla birlikte bu maçı kazanmanın yollarını arayalım. Maçın her anında sizden tam bir konsantrasyon ve oyun disiplinine sadakat istiyorum" ifadelerini kullandı.



Portekizli teknik adamın Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle takımını Sivasspor maçında sahaya 3-5-2 yerine son Dinamo Kiev maçında olduğu gibi 4-4-2 sistemi ile sahaya süreceği de gelen haberler arasında.





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