Fenerbahçe'de parlayan yıldız: Miguel Crespo

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun Gaziantep FK maçındaki performansı Portekiz'de de ses getirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de parlayan yıldız: Miguel Crespo
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15 Aralık 2021 11:05
Miguel Crespo da Silva
Miguel Crespo da Silva
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında 90 dakikada tam 10 başarılı dribbling yaptı. Bununla birlikte takımın en çok ikili mücadeleye giren ve kazanan, şut engelleyen, çalım atan, sahipsiz top kazanan ve en çok faul alan ismiydi.

25 yaşındaki orta sahanın bu performansı, Portekiz'de de ses getirdi. Dünya Kupası için A Milli Takımımız ile play-off oynayacak olan Portekiz Milli Takımı yetkililerinin, Crespo'yu aday kadro için gözlem altına aldığı, bundan sonraki maçlarını yakından takip edeceği öğrenildi. 


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