Fenerbahçe'de özel görüşme: Mourinho & Kostic

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Bodrum FK maçı öncesi Filip Kostic ile bir görüşme yaptı. Mourinho talebesine inancını dile getirip, beklentilerini tek tek anlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de özel görüşme: Mourinho & Kostic
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27 Ekim 2024 12:55
Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Bodrum FK maçı öncesi Filip Kostic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-Lacivertliler'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı tüm takımı üzerken deneyimli oyuncu ameliyat olmak için Hollanda'ya gitti. Sezonu kapatan ve sahalara erken dönmesi mucize olan yıldız futbolcunun yerine sol bekte Filip Kostic'e görev verecek.

KOSTIC İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa listesine yazılmayan Sırp oyuncuyu, Süper Lig'de Oosterwolde'nin yerinde kullanacak. Portekizli çalıştırıcı yardımcıları ile birlikte Kostic'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.

DAHA ÇOK İLERİYİ DÜŞÜNECEK

Oyuncusuna inancını vurgulayan Mourinho, beklentilerini de dile getirdi. Savunma kurgusunda Kostic, sol bek gibi görünmesine rağmen Portekizli hoca, deneyimli futbolcusundan sürekli hücuma çıkmasını istedi. Fenerbahçe sahaya geride 4'lü sistemle çıkıyor olsa da Kostic, daha çok hücumu düşünecek ve sol kanat oyuncusu gibi görev yapacak. 

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