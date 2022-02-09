Fenerbahçe'de Ozan Tufan endişesi

Fenerbahçe'ye devre arasında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'da olan sözleşmesini feshederek geri dönen Ozan Tufan, sarı lacivertli forma ile 2. maçında sakatlık yaşadı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan endişesi
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09 Şubat 2022 12:58
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, ara transferde ise Fenerbahçe'ye geri döndü.

Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk devrede elinden geleni yaptı. Devrenin son anlarında rakip ceza sahasına girmek üzereyken Milli futbolcu, Uğur Demirok'un müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında Ozan sakatlanırken, Kayseri 10 kişi kaldı.

Yıldız oyuncu, ikinci yarıda kendini denese de 50. dakikada yerini Pelkas'a bıraktı.

 

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