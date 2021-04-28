Fenerbahçe'de Ozan dışında satılık yok!

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi astronomik teklifler dışında elindeki genç yıldızları satmayacak. Tek istisna Ozan Tufan...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ozan dışında satılık yok!
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28 Nisan 2021 09:44
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan gelecek planlaması da yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde takımdaki önemli isimler Avrupa'nın devlerinin merceği altında. Başta Ozan Tufan olmak üzere Altay, Szalai, Pelkas ve Mert Hakan gibi isimler de Avrupa'ya transfer yapma olasılığı hayli yüksek futbolcular olarak gösteriliyor.

TAKIMDA TUTMAK ZOR GÖZÜKÜYOR

Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için farklı bir strateji izlemeyi düşünüyor. "Kime teklif gelirse satalım" düşüncesinden uzak durmayı planlayan Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası oynayacak Ozan Tufan dışında talibi çıkan oyuncularını kadroda tutmak için tüm şartları zorlayacak.

Bu nedenle gelecek teklifler astronomik olmadığı sürece genç isimlerin takımda kalmasına yönelik her türlü hamle yapılacak. Dünya Kupası elemelerinde de yıldızı iyice parlayan Ozan'ın, yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör olarak da Emre Belözoğlu ile devam edilecek. 


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