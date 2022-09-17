ÜÇ OYUNCUNUN PERFORMANSI

JESUS'UN OYUN ÇEŞİTLİLİĞİ

Avrupa Ligi'nde son maçta Rennes'e karşı Fenerbahçe başarılı bir geri dönüşe imza atmıştı. 2-2 biten maçta sarı-lacivertlilerin üçlü stoper hattı, Rennes karşısında rakiplerine hava toplarında inanılmaz bir üstünlük kurdu. Fransız ekibi, Attila Szalai, Gustavo Henrique ve Luan Peres'e karşı tek bir hava topunda başarı sağlayamadı.Girdikleri hava topu mücadelelerinde Szalai 5'te 5, Gustavo 4'te 4, Luan ise 1'de 1 yaptı. Sarı-Lacivertliler'in stoperleri ikili mücadelelerde de müthişti. Luan 6'de 6, Szalai 16'de 14, Gustavo ise 11'de 9 başarı yakaladı.Jorge Jesus ayrıca savunmacılarını sadece kornerlerde hücum silahı olarak kullanmıyor. Ceza sahasına yakın bölümde kazanılan taçlarda da stoperlerin 2'si içeri girerek rakip kalede tehlike yaratıyor.