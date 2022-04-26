Fenerbahçe'de Osayi ve Mert Hakan hazır

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında ağrı hisseden Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş'ın durumlarının iyi olduğu ve cuma günü oynanacak Gaziantep FK maçına kadar hazır hale gelecekleri öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Osayi ve Mert Hakan hazır
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26 Nisan 2022 11:51
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş'ın ağrı hissetmeleri sonrasında sağlık heyeti iki oyuncu üzerinde yoğunlaştı.

Geçtiğimiz gün dinlenmeye yönelik çalışma yapan ikili dün ise idmana katılmadı. Sağlık heyetinin yakından takip ettiği iki oyuncunun durumlarının iyi olduğu ve cuma günü oynanacak Gaziantep FK maçına kadar hazır hale gelecekleri öğrenildi. 

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