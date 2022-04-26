Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş'ın ağrı hissetmeleri sonrasında sağlık heyeti iki oyuncu üzerinde yoğunlaştı.



Geçtiğimiz gün dinlenmeye yönelik çalışma yapan ikili dün ise idmana katılmadı. Sağlık heyetinin yakından takip ettiği iki oyuncunun durumlarının iyi olduğu ve cuma günü oynanacak Gaziantep FK maçına kadar hazır hale gelecekleri öğrenildi.



