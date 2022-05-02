Fenerbahçe'de, Osayi-Samuel ve Kim dönüyor

İsmail Kartal göreve geldikten sonra ilk iş olarak düzenli bir 11 belirlemek için kolları sıvadı.



İlk haftalarda birçok öğrencisine şans veren tecrübeli teknik adam, sonunda kadro istikrarını sağladı. Sürekli aynı 11'le oynamanın, yakalanan müthiş seride önemli payı oldu. Ancak son haftalarda istikrar zorunlu olarak bozuldu. Sakatlıklar ve cezalar, İsmail Kartal'ı farklı tercihler yapmak zorunda bıraktı. Sarı-Lacivertlilerde Gaziantep karşısında sahaya çıkan kadro, Beşiktaş mücadelesinde yine değişecek. Min-Jae Kim dönüyor, ancak bu kez de Serdar Aziz, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.



NAZIM İYİYDİ AMA...



Bu nedenle yine ideal stoper hattını kullanmayacak olan Kartal'ın derbide Kim-Tisserand ikilisini kullanması bekleniyor. Sakatlığı yüzünden Gaziantepspor karşısında görev yapamayan Osayi-Samuel'in ise Beşiktaş mücadelesine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Nazım Sangare her ne kadar son 2 maçta 1 gol atıp, 1 de asist yapsa da Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerini Samuel'e bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.









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