Fenerbahçe'de Osayi Samuel süper döndü

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yeniden yükselişe geçmesi beklenen Briight Osayi-Samuel, kendisine güvenen hocasını haksız çıkarmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Osayi Samuel süper döndü
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26 Ağustos 2023 10:55
Fenerbahçe'de Nijeryalı oyuncu Osayi Samuel, Gaziantep maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bright Osayi Samuel, Maribor ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyememişti.

İsmail Kartal, Twente mücadelesinin ikinci yarısında öğrencisini sahaya sürdü. Sakatlıktan harika bir şekilde dönen 25 yaşındaki oyuncu, önce Szymanski'ye asist yaptı. Samuel ardından uzatma bölümünde takımına penaltı kazandırdı. Tadic'in penaltıyı gole çevirmesiyle birlikte Nijeryalı futbolcu maçı 2 asistle tamamlamış oldu.

SEZON İSTATİSTİĞİ 

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Samuel 1 asistlik performans sergilemişti. Oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. 



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