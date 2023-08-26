Fenerbahçe'de Osayi Samuel süper döndü

Fenerbahçe'de Nijeryalı oyuncu Osayi Samuel, Gaziantep maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bright Osayi Samuel, Maribor ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyememişti.
İsmail Kartal, Twente mücadelesinin ikinci yarısında öğrencisini sahaya sürdü. Sakatlıktan harika bir şekilde dönen 25 yaşındaki oyuncu, önce Szymanski'ye asist yaptı. Samuel ardından uzatma bölümünde takımına penaltı kazandırdı. Tadic'in penaltıyı gole çevirmesiyle birlikte Nijeryalı futbolcu maçı 2 asistle tamamlamış oldu.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Samuel 1 asistlik performans sergilemişti. Oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
İsmail Kartal, Twente mücadelesinin ikinci yarısında öğrencisini sahaya sürdü. Sakatlıktan harika bir şekilde dönen 25 yaşındaki oyuncu, önce Szymanski'ye asist yaptı. Samuel ardından uzatma bölümünde takımına penaltı kazandırdı. Tadic'in penaltıyı gole çevirmesiyle birlikte Nijeryalı futbolcu maçı 2 asistle tamamlamış oldu.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Samuel 1 asistlik performans sergilemişti. Oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.