Fenerbahçe'de Osayi-Samuel riske edilmedi

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta takımın yıldız ismi Osayi-Samuel riske edilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel riske edilmedi
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29 Nisan 2022 21:42
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel Gaziantep FK karşısında riske edilmedi.

Son zamanlarda yükselen bir performansa imza atan genç oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı çalışmıştı.

Maç öncesi son idmanda takımla çalışan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik heyet tarafından hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi düşünülerek görevlendirilmedi. 

 
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