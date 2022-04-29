Fenerbahçe'de Osayi-Samuel riske edilmedi

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel Gaziantep FK karşısında riske edilmedi.
Son zamanlarda yükselen bir performansa imza atan genç oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı çalışmıştı.
Maç öncesi son idmanda takımla çalışan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik heyet tarafından hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi düşünülerek görevlendirilmedi.
Son zamanlarda yükselen bir performansa imza atan genç oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı çalışmıştı.
Maç öncesi son idmanda takımla çalışan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik heyet tarafından hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi düşünülerek görevlendirilmedi.