Fenerbahçe'de Osayi Samuel mest etti!

Fenerbahçe'de takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Bright Osayi-Samuel Rennes maçında göz doldurdu.



Başarılı oyuncu, Fransız ekibi karşısında kusursuza yakın bir oyun ortaya koyarak taraftarından alkış aldı.



Osayi, Rennes karşısında girdiği 11 ikili mücadelenin sadece 3'ünde başarısız olurken, 5 top kapma ile sahanın en dikkati çeken isimlerindendi.



Karşılaşmada yüzde 88 pas isabetiyle oynayan yıldız oyuncu, hava toplarında da kalitesini ortaya koymayı başardı. Osayi Samuel, hem defansif anlamda hem de ofansif anlamda sarı lacivertlere büyük katkı verdi.



Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşma sonrası Osayi Samuel ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Dilmen sözlerinde, "Sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız Osayi Samuel idi. Usain Bolt gibiydi. Gittikçe açılıyordu." ifadelerini kullandı.





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