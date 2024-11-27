Fenerbahçe'de Osayi Samuel ile anlaşma!

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'e 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Nijeryalı oyuncu, bu teklifi kabul etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Osayi Samuel ile anlaşma!
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27 Kasım 2024 11:07
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ardından Bright Osayi-Samuel ile de yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

YAPILAN TEKLİF

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme ve yüzde 100'e yakın bir zam teklif etti. 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den gelen bu teklifi kabul etti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Osayi Samuel ile yapılan anlaşmayı kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Osayi Samuel, sarı-lacivertlerde çıktığı 151 maçta 7 gol attı ve 14 asist yaptı.

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