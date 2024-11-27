Fenerbahçe'de Osayi Samuel ile anlaşma!

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ardından Bright Osayi-Samuel ile de yeni sözleşme için anlaşma sağladı.
YAPILAN TEKLİF
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme ve yüzde 100'e yakın bir zam teklif etti. 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den gelen bu teklifi kabul etti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin Osayi Samuel ile yapılan anlaşmayı kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Osayi Samuel, sarı-lacivertlerde çıktığı 151 maçta 7 gol attı ve 14 asist yaptı.
YAPILAN TEKLİF
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme ve yüzde 100'e yakın bir zam teklif etti. 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den gelen bu teklifi kabul etti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin Osayi Samuel ile yapılan anlaşmayı kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Osayi Samuel, sarı-lacivertlerde çıktığı 151 maçta 7 gol attı ve 14 asist yaptı.