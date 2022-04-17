Bright Osayi-Samuel Fenerbahçelileri mest etti! Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Göztep'yi ağırladığı mücadeleyi 2-0 kazandı. Nijeryalı oyuncu son haftalardaki başarılı performansını İzmir temsilcisi karşısında da sürdürdü. Sağ kanatta süratini konuşturan Osayi-Samuel sosyal medyada gündem oldu.



BRIGHT OSAYI-SAMUEL'İN RÜZGARI KADIKÖY'Ü SARDI



24 yaşındaki oyuncunun Göztepe performansı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Osayi-Samuel'in hızı ve sağ bek pozisyonundaki başarısı Fenerbahçelileri çok mutlu etti. Özellikle sağ kanadı koridor olarak kullanması ve hiç bitmeyen enerjisi takdirle karşılandı.



OSAYI-SAMUEL'İN KARNESİ



Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe forması ile 40 maça çıktı. Çubuklu forma ile çıktığı 40 müsabakada 2 gol atma başarısı gösteren 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu 5 de asist yaptı.







