Fenerbahçe, bu sezon savunmada yaptıkları ofsayt taktiğiyle rakip hücumcuları birçok maçta çaresiz bıraktı. Ancak son haftalarda özellikle Osayi-Samuel, defans çizgisinin arkasında kalarak bu planın sekteye uğramasına neden oldu.
Jesus'un derbi öncesi bu konuda Nijeryalı oyuncuya özel bir uyarıda bulunduğu, takım arkadaşlarıyla iletişim konusunda daha dikkatli olmasını istedi.
Jesus'un derbi öncesi bu konuda Nijeryalı oyuncuya özel bir uyarıda bulunduğu, takım arkadaşlarıyla iletişim konusunda daha dikkatli olmasını istedi.