Fenerbahçe, bu sezon savunmada yaptıkları ofsayt taktiğiyle rakip hücumcuları birçok maçta çaresiz bıraktı. Ancak son haftalarda özellikle Osayi-Samuel, defans çizgisinin arkasında kalarak bu planın sekteye uğramasına neden oldu.Jesus'un derbi öncesi bu konuda Nijeryalı oyuncuya özel bir uyarıda bulunduğu, takım arkadaşlarıyla iletişim konusunda daha dikkatli olmasını istedi.