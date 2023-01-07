Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e ofsayt uyarısı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, derbi öncesinde Bright Osayi-Samuel'e ofsayt konusunda özel bir uyarıda bulundu

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e ofsayt uyarısı
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07 Ocak 2023 11:20
Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçe
Fenerbahçe, bu sezon savunmada yaptıkları ofsayt taktiğiyle rakip hücumcuları birçok maçta çaresiz bıraktı. Ancak son haftalarda özellikle Osayi-Samuel, defans çizgisinin arkasında kalarak bu planın sekteye uğramasına neden oldu.

Jesus'un derbi öncesi bu konuda Nijeryalı oyuncuya özel bir uyarıda bulunduğu, takım arkadaşlarıyla iletişim konusunda daha dikkatli olmasını istedi. 

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