Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, yeni sözleşme için Nijeryalı futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti ve görüşmeler başladı.
26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 30 maçta süre bulan Osayi Samuel, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sarı-lacivertliler, yeni sözleşme için Nijeryalı futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti ve görüşmeler başladı.
26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 30 maçta süre bulan Osayi Samuel, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.