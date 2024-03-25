Fenerbahçe'de Osayi gelişmesi

Fenerbahçe yönetimi, Osayi Samuel'in menajerini İstanbul'a çağırarak kontrat görüşmelerine başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Osayi gelişmesi
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25 Mart 2024 09:31
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, yeni sözleşme için Nijeryalı futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti ve görüşmeler başladı.

26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 30 maçta süre bulan Osayi Samuel, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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