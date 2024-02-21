Fenerbahçe'de Osayi'den 'Oynarım' sinyali

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Bright Osayi- Samuel, dün Samandıra'da 1 aylık sürecin ardından idmana katıldı. Teknik heyete cumartesi günkü Kasımpaşa maçında 'oynarım' sinyalini veren Osayi-Samuel, bir an önce formayı tekrardan kapmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Osayi'den 'Oynarım' sinyali
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21 Şubat 2024 12:30
Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi- Samuel, dün Samandıra'da 1 aylık sürecin ardından idmana katıldı.

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda finale kadar giden yetenekli oyuncu, zafere ulaşamamıştı. Yıldız futbolcu, haftalar sonra takımla birlikte çalışırken fizik olarak da iyi görüntüler verdi.

FORMAYI TEKRAR KAPMAK İSTİYOR

Teknik heyete cumartesi günkü Kasımpaşa maçında 'oynarım' sinyalini veren Osayi-Samuel, bir an önce formayı tekrardan kapmak istiyor. 

 
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