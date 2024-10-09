Fenerbahçe'de Osayi çıkmazı!

Fenerbahçe'de gözler Bright Osayi-Samuel'de... Sarı-lacivertlilere 2021 kışında 500 bin euro gibi düşük bir bonservisle transfer edilen Nijeryalı futbolcu geçen süreçte hem ilk 11'in bankosu oldu hem de sağ bek mevkisinde Avrupa'nın değerli isimlerinden biri haline geldi.
İŞİ AĞIRDAN ALIYOR
Ancak Osayi'nin yükselişi bir de sorunu beraberinde getirdi. Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek futbolcu, Fenerbahçe ile yeni kontrat imzalama konusunda işi ağırdan alıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Osayi-Samuel ile yola devam etmeyi çok istiyor. Başarılı futbolcuya üç yıllık yeni kontrat önerildi fakat ücret pazarlığın da sıkıntı var. Osayi, 2,5 milyon euro seviyesinde garanti ücret ve 'bonus'lar istiyor.
İNGİLTERE'DEN TEKLİF VAR
Fenerbahçe kurmayları ise bu rakamı yüksek buluyor. Yönetim ekonomik şartları zorlayıp bu rakama yakın bir ücret önermeyi planlıyor. Bununla birlikte Njieryalı yıldızın uzun yıllar oynadığı İngiltere'den teklifler aldığı biliniyor.
Osayi-Samuel'in yeniden 'Ada' futboluna dönme ihtimali ufukta belirirken Fenerbahçe de bu durumun krize dönüşmesine engel olmaya çalışıyor. Yönetim, geldiğinden bu yana 16 kat değer kazanan yıldız futbolcunun bonservis geliri getirmeden elden kaçmasını istemiyor.
Anlaşma sağlanamazsa Osayi'nin devre arasında satılmasına çalışılacak. Oyuncunun ocak ayında gelecek sezon için bedelsiz imza atma hakkı bulunuyor.
FENERBAHÇE'DEN ÖNLEM
Öte yandan Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşamama ihtimaline karşılık Ajax'tan Devyne Rensch'i gündemine aldı.
İŞİ AĞIRDAN ALIYOR
Ancak Osayi'nin yükselişi bir de sorunu beraberinde getirdi. Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek futbolcu, Fenerbahçe ile yeni kontrat imzalama konusunda işi ağırdan alıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Osayi-Samuel ile yola devam etmeyi çok istiyor. Başarılı futbolcuya üç yıllık yeni kontrat önerildi fakat ücret pazarlığın da sıkıntı var. Osayi, 2,5 milyon euro seviyesinde garanti ücret ve 'bonus'lar istiyor.
İNGİLTERE'DEN TEKLİF VAR
Fenerbahçe kurmayları ise bu rakamı yüksek buluyor. Yönetim ekonomik şartları zorlayıp bu rakama yakın bir ücret önermeyi planlıyor. Bununla birlikte Njieryalı yıldızın uzun yıllar oynadığı İngiltere'den teklifler aldığı biliniyor.
Osayi-Samuel'in yeniden 'Ada' futboluna dönme ihtimali ufukta belirirken Fenerbahçe de bu durumun krize dönüşmesine engel olmaya çalışıyor. Yönetim, geldiğinden bu yana 16 kat değer kazanan yıldız futbolcunun bonservis geliri getirmeden elden kaçmasını istemiyor.
Anlaşma sağlanamazsa Osayi'nin devre arasında satılmasına çalışılacak. Oyuncunun ocak ayında gelecek sezon için bedelsiz imza atma hakkı bulunuyor.
FENERBAHÇE'DEN ÖNLEM
Öte yandan Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşamama ihtimaline karşılık Ajax'tan Devyne Rensch'i gündemine aldı.