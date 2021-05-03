Fenerbahçe'de ortak görüş: 'Keşke daha önce Emre Belözoğlu...'

Fenerbahçe'de teknik adam değişikliği sonrası bir toparlanma söz konusu olsa da bu durumun şampiyonluk için yetmesi pek mümkün gözükmüyor. Lider Beşiktaş, Hatayspor önünde 7-0 kazanarak avantajını korudu.



Emre Belözoğlu oynattığı futbol ile farkını kısa sürede gösterdi. Bu süreçte iki maçta puan kaybı yaşandı. Yeni Malatya maçında son dakikada penaltısı verilmeyen sarı-lacivertliler Alanyaspor'a karşı da ikinci yarı 10 kişi oynamak zorunda kalınca 2 puan bıraktı.



ORTAK GÖRÜŞ: "EMRE BELÖZOĞLU İLE DAHA İYİYİZ"



Yönetim ve camiada, teknik adam değişikliğinin daha erken yapılması halinde takımın daha iyi bir yerde olacağı görüşü hakim...



Matematiksel olarak şans devam etse de şampiyonluk ümitleri artık tükenmek üzere. Bu nedenle Fenerbahçe'de herkes en azından ikinci olarak ligi tamamlamak istiyor. Bunun için de teknik heyet takımdan tam konsantrasyon istiyor.



