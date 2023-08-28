Fenerbahçe'de orta sahaya sambacı yıldız!

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, iki ay aradan sonra Sambacı Wendel için tekrar harekete geçti. Fred'in yanına kaliteli bir isim arayan Fenerbahçe, haziran ayında nabız yokladığı yıldız oyuncu için Rusya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de orta sahaya sambacı yıldız!
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28 Ağustos 2023 09:53
Fenerbahçe'de orta saha için çalışmalar devam ediyor. Fred'in yanına kaliteli bir isim daha almak isteyen sarı-lacivertliler, rotasını yeniden Rusya'ya çevirdi. Hedefteki isim ise oldukça tanıdık; Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel...



Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sambacı için tekrardan harekete geçmesinin ana sebebi; listesindeki diğer isimlerde istediği sonuca ulaşamaması... Wendel için bu hafta içinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak.

GİRİŞİMLER HIZLANACAK

Haziran ayında da Wendel için nabız yoklanmış ancak iş resmiyete dökülememişti... Fenerbahçe bu defa işi bitirmek için girişimlerini hızlandıracak ve hafta sonuna kadar bu transferi noktalamaya çalışacak.

RUS BASINI DOĞRULADI

Rus basını da sarı-lacivertlilerin Wendel'e ilgisini doğruladı. Rus basınında dün yer alan haberlerde; "Fenerbahçe, Wendel için teklif yapacak" bilgisi yer aldı. 2020'de Zenit'e gelen Brezilyalı oyuncunun Rus ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

4 MAÇTA 2 GOL

Bu sezon Zenit formasıyla Premier Liga'da 4 maça çıkan Wendel, 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Futbol kariyerine 2017'de Fluminense'de başlayan Wendel, 2018'de Sporting Lizbon'a 2020'de de Zenit'e transfer oldu. 

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