Fenerbahçe'de orta sahaya 3 aday

Fred'i kadrosuna katan Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Sarı-lacivertliler rotasını 3 isme çevirmiş durumda.Yıllardır hemen her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Macar kanat oyuncusu için bu yaz da değişen bir şey olmadı.İtalyan gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre Sarı-Lacivertliler, Roland Sallai için kolları sıvadı. Yönetimin, 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile görüşmelere başladığı kaydedildi.Dzeko'nun da menajerliğini yapan Lucci'nin Sallai için yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Macar yıldızın kulübü Freiburg'a ilk resmi teklifini sunması bekleniyor. Macaristan Milli Takımı'nda da görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 27 resmi maçta 2 gol atıp, 7 asist yaptı.Fenerbahçe'de bir diğer aday Rade Krunic. Milan, tecrübeli oyuncuyu bırakmak istemese de Krunic'in Sarı-Lacivertliler için baskı yapması sonuç verdi. İtalyan basınına göre Milan, Boşnak yıldızın yerine yeni bir isim bakmaya başladı. Yönetim, orta saha takviyesinde İsmail Kartal'ın çok istediği Rade Krunic için elinden geleni yapıyor, sınırları zorluyor.Orta sahada bir diğer alternatif olan Boubakary Soumare için Leicester ile görüşmeler sürüyor. Fransız orta saha oyuncusu 2. ligde oynamak istemediği için ayrılmaya kararlı. Yönetim, orta saha takviyesinde İsmail Kartal'ın çok istediği Rade Krunic için elinden geleni yapıyor, sınırları zorluyor.İngiliz ekibi ise 20 milyon Euro'ya aldığı Soumare'yi ucuza bırakmamak için kiralama seçeneğine daha sıcak bakıyor. Leicester, Premier Lig'e dönmesi halinde önümüzdeki sezon 24 yaşındaki yıldızın yeniden kadroda olmasını istiyor.