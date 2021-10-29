Fenerbahçe'de orta saha yokları oynuyor!

Son iki haftada iki mağlubiyet alarak liderlikten beşinciliğe düşen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira hedef tahtasına otururken, oyuncuların performansı da sorgulanmaya başlandı. Sarı lacivertli takımın belki de en güçlü görünen yeri orta sahasıydı. Sarı lacivertli takımda orta sahanın değişmezi Luiz Gustavo olurken, Brezilyalı oyuncunun yanında Miha Zajc, Sosa, Crespo, Mert Hakan ve Max Meyer görev alıyor. Luiz Gustavo ve Miha Zajc 1'er golle skora katkı sağlarken, asist yapamadı, orta saha rotasyonunda görev yapan diğer isimlerin ise ne golü ne de asisti var.



İSABETLİ ŞUT SIKINTISI



Orta saha oyuncularının skora katkısı az olması sebebiyle sarı lacivertliler merkezden atak gerçekleştirmekte sıkıntı yaşıyor. Sarı lacivertli takımda bütün orta saha oyuncularının yaptığı gol katkısı, lider Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas'ın yanına dahi yaklaşmıyor. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncuları isabetli şut konusunda da ligde oldukça kötü bir performans gösteriyor. 4 maçta forma giyen Max Meyer ile 5 maçta oynayan Diego Crespo'nun kaleye isabetli şutu bulunmuyor. Gustavo'nun 0,4, Zajc'ın 0,2, Mert Hakan Yandaş ile Sosa'nın da maç başına 0,2 isabetli şutu bulunuyor.



PEREIRA'NIN GÖZDELERİ FORMAYI UNUTTU





Fenerbahçe'de sezon başında sakat oyuncular sebebiyle forma şansı bulan Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlitürk son haftalarda formaya hasret kaldı. İlk Helsinki maçında attığı golle kilidi çözen Muhammed, 11'de düzenli oynamaya başlamıştı. 6'sı ilk 11'de olmak üzere 11 maçta forma giyen genç oyuncu son 3 karşılaşmada süre alamadı.



GÖRÜNÜP SİLİNDİLER



16 yaşındaki Arda Güler, Antalyaspor maçında yaptığı asistle kendini gösterdi. Ardından oynanan 4 maçta kadroda yer almasına rağmen süre almadı. Sonra da formayı unuttu. Fatih Yiğit Şanlıtürk, deplasmanda 5-2 kazanılan Helsinki maçında attığı golle parladı. Ligde 4 maçta kadroda yer almasına rağmen o da şans bulamadı. Burak Kapacak ise henüz siftah yapamadı.





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