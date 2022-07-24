Fenerbahçe'de orta saha güven veriyor

Fenerbahçe'de, Dinamo Kiev'le oynanacak rövanş maçı öncesi Kim Min Jae'nin gidişi ve Serdar Aziz'in sakatlığı savunma anlamında keyifleri kaçırdı. Ancak orta sahada oluşan Willian Arao-İsmail Yüksek ikilisi ve kurdukları defansif uyum teknik heyeti rahatlattı.Dinamo Kiev ile oynanacak olan rövanş maçının hazırlıkları sürüyor. İlk maçta deplasmandan 0-0'lık skorla dönen sarı-lacivertliler galibiyeti kaçıran taraf olmuştu.Avantajlı bir skorla İstanbul'a dönülmesinde teknik direktör Jorge Jesus'un oyun planı büyük rol oynadı. İsmail Yüksek ve Willian Arao gibi iki 6 numarayı birlikte oynatan deneyimli teknik adam, orta sahayı ele geçirdi. İsmail'in enerjisi, Arao'nun da tecrübesi öne çıktı.Arao aynı zamanda stoperler arasına girerken İsmail de savunma önünde etkili oynadı. Gol bulmak isteyen rakibini durduran sarı-lacivertlilerin İstanbul'da daha ofansif çıkması beklense de Jesus'un planları çok farklı.Hazırlık maçlarında savunma planını Kim üzerine yapan Jesus, Güney Koreli futbolcunun ayrılmasıyla sarsıldı. Ardından Serdar Aziz'in sakatlığı geldi. Savunmada Szalai ve Tisserand ikilisi görev yapacak. Bu ikilinin önünü daha sağlam tutmak adına Arao ve İsmail ikilisi üzerine plan yapılıyor. 0-0 biten ilk maç sonrası Kadıköy'deki maçı kazanan ekip turu geçecek.