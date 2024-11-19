Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye yeni sözleşme teklifi

Fenerbahçe'de yönetim, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'ye yeni sözleşme teklif edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye yeni sözleşme teklifi
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19 Kasım 2024 08:52
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'ya Brighton'a satmıştı. Aynı bölgede forma giyen Jayden Oosterwolde'ye birçok teklif geldi.

Ancak başarılı futbolcu bunları geri çevirerek takımında kalmayı tercih etti. 23 yaşındaki savunmacı, Samsunspor maçında bir futbolcunun başına gelebilecek en büyük şanssızlıklardan birini yaşadı.

YÖNETİM JEST YAPACAK

Dizindeki çapraz bağları kopan Oosterwolde bu nedenle sezonu kapattı. Başarılı futbolcu geçtiğimiz günlerde ülkesinde ameliyat masasına yattı ve rehabilitasyon süreci başladı. Yönetim, bu zor günlerinde Oosterwolde'ye jest yapmak için harekete geçti.

YAKLAŞIK YÜZDE 50 ZAM

Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcunun 2027 yılının haziranında bitecek olan sözleşmesini, maaşına zam yaparak uzatmayı planladığı kaydedildi. Hollandalı defans oyuncusu şu anda senelik 850 bin Euro kazanıyor.

Bu rakamın yıllık 1.3 milyon euro seviyelerine çekilmesi bekleniyor. Jayden Oosterwolde, 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı. 23 yaşındaki futbolcu 62 defa terlettiği Fenerbahçe formasıyla 2 kez ağları havalandırdı.



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