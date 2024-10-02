Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye dinlenmek yasak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun vazgeçemediği ve her maç görev verdiği tek saha içi oyuncu Jayden Oosterwolde oldu.
Sol bekte alternatifsiz kalan, dönem dönem de sol stoperde oynayan Jayden Oosterwolde, sarı lacivertli takımın bugüne kadar oynadığı beşi Avrupa yedisi lig olmak üzere 12 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı.
Oosterwolde, Twente deplasmanında da sol çizgideki yerini alacak.
Sol bekte alternatifsiz kalan, dönem dönem de sol stoperde oynayan Jayden Oosterwolde, sarı lacivertli takımın bugüne kadar oynadığı beşi Avrupa yedisi lig olmak üzere 12 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı.
Oosterwolde, Twente deplasmanında da sol çizgideki yerini alacak.