Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye dinlenmek yasak

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol bekte alternatifsiz kalan Jayden Oosterwolde, Jose Mourinho'dan her maç 90 dakika görev aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye dinlenmek yasak
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02 Ekim 2024 13:14
Son güncelleme 02 Ekim 2024 13:15
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun vazgeçemediği ve her maç görev verdiği tek saha içi oyuncu Jayden Oosterwolde oldu.

Sol bekte alternatifsiz kalan, dönem dönem de sol stoperde oynayan Jayden Oosterwolde, sarı lacivertli takımın bugüne kadar oynadığı beşi Avrupa yedisi lig olmak üzere 12 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı.

Oosterwolde, Twente deplasmanında da sol çizgideki yerini alacak.



 
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