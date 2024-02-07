Fenerbahçe'de Oosterwolde sol beke geçiyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kadroda yavaş yavaş şekilleniyor.
STOPERDEN SOL BEKE GEÇİYOR
Fenerbahçe'de stoper oyuncuların sakatlığı ve Djiku'nun da milli takımda olması nedeniyle uzun süre savunmanın göbeğinde forma giyen Jayden Oosterwolde'nun bugün gerçek mevkisi olan sol beke geçmesi bekleniyor.
FERDİ KADIOĞLU KULÜBEYE
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Ferdi Kadıoğlu'nu bugün kupada oynanacak Gaziantep maçında dinlendireceği öğrenildi. Hollandalı futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla hem teknik ekibin hem de Fenerbahçe taraftarların taktirini kazanmıştı.
STOPERDEN SOL BEKE GEÇİYOR
Fenerbahçe'de stoper oyuncuların sakatlığı ve Djiku'nun da milli takımda olması nedeniyle uzun süre savunmanın göbeğinde forma giyen Jayden Oosterwolde'nun bugün gerçek mevkisi olan sol beke geçmesi bekleniyor.
FERDİ KADIOĞLU KULÜBEYE
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Ferdi Kadıoğlu'nu bugün kupada oynanacak Gaziantep maçında dinlendireceği öğrenildi. Hollandalı futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla hem teknik ekibin hem de Fenerbahçe taraftarların taktirini kazanmıştı.