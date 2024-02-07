Fenerbahçe'de Oosterwolde sol beke geçiyor

Kupada Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sezon başından bu yana stoper mevkisinde görev yapan Jayden Oosterwolde'nin bu maçla birlikte asıl pozisyonu olan sol beke geçmesi bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Oosterwolde sol beke geçiyor
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07 Şubat 2024 11:01
Son güncelleme 07 Şubat 2024 11:03
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kadroda yavaş yavaş şekilleniyor.

STOPERDEN SOL BEKE GEÇİYOR

Fenerbahçe'de stoper oyuncuların sakatlığı ve Djiku'nun da milli takımda olması nedeniyle uzun süre savunmanın göbeğinde forma giyen Jayden Oosterwolde'nun bugün gerçek mevkisi olan sol beke geçmesi bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU KULÜBEYE

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Ferdi Kadıoğlu'nu bugün kupada oynanacak Gaziantep maçında dinlendireceği öğrenildi. Hollandalı futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla hem teknik ekibin hem de Fenerbahçe taraftarların taktirini kazanmıştı. 

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