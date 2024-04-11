Fenerbahçe'de Oosterwolde sakatlandı

Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oosterwolde sakatlandı
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11 Nisan 2024 20:29
Son güncelleme 11 Nisan 2024 20:50
Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı.

Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girdi ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etti.

Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

 

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