Fenerbahçe'de Oosterwolde rüzgarı esiyor!

Bu sezon gösterdiği performansla herkese parmak ısırtan Jayden Oosterwolde, Hollanda Milli Takımı yetkilileri tarafından takibe alındı. Öte yandan İsmail Kartal, artık her fırsatta Ooosterwolde'ye şans vermekten çekinrmiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Oosterwolde rüzgarı esiyor!
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17 Ekim 2023 10:39
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde rüzgarı esiyor...

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştiri konusu olan Hollandalı sol bek bu sezon Fenerbahçeli olan herkese "İyi ki transfer edilmiş" dedirtmeyi başardı.

Hollandalı futbolcu milli maçlar nedeniyle verilen arada da çok sıkı çalıştı. Çalışkanlığıyla ve kalitesiyle teknik direktör İsmail Kartal'ın beğenisini ve güvenini kazanan Oosterwolde önümüzdeki süreçte çok daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.



HOLLANDA'DAN ÇAĞRILMA OLASILIĞI YÜKSELİYOR

Verilen her şansı çok iyi kullanan yıldız futbolcunun futbolcunun Hollanda Milli Takımı'na çağrılma olasılığının da her geçen yükseldiği, çağrılmasının sürpriz olmayacağı da ifade ediliyor. 

 
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