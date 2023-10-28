29 Ekim

Fenerbahçe'de Oosterwolde mucizesi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de başlangıç performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratan Jayden Oosterwolde, bu sezon gerek 11'de oynadığı gerekse de sonradan girdiği maçlarda harika bir performans ortaya koyuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oosterwolde mucizesi
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28 Ekim 2023 13:53
Son güncelleme 28 Ekim 2023 14:12
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde başlangıç performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak Oosterwolde bu sezon gerek 11'de oynadığı gerekse de sonradan girdiği maçlarda harika bir performans ortaya koyuyor.



Bu sezon adeta küllerinden doğan Hollandalı futbolcuyu Ludogorets maçında 2 İtalyan kulübü yetkilisinin takip ettiği de öğrenildi. Ancak bu kulüplerin isimleri bildirilmedi. Hollandalı sol bekin performansı arttıkça kendisini takip eden kulüp sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.  

 
 

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