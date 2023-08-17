Fenerbahçe'de Oosterwolde için karar çıkmadı

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Jayden Oosterwolde'nin takımdaki geleceği henüz netleşmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oosterwolde için karar çıkmadı
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17 Ağustos 2023 09:52
Son güncelleme 17 Ağustos 2023 09:53
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken eldeki oyuncuların durumuda merak konusu olmaya devam ediyor. Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ocak ayında 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Ancak Jesus'un şans vermediği Oosterwolde, kendini gösteremedi.

BİRÇOK İLGİ VAR

İsmail Kartal da şu ana kadar sol bekte önceliği Ferdi'ye verdi. 22 yaşındaki oyuncuya Avrupa'dan kiralama konusunda ilgi yüksek. Birçok takım, Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.

KALMASINI İSTEYEBİLİR

Ancak teknik ekibin Jayden Oosterwolde konusunda henüz kararını vermediği öğrenildi. Kartal'ın, öğrencisinin kalmasını istemesi muhtemel. 



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